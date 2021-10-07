Afganistan ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Afganistan'a 20 yılda en fazla yatırımı Türkiye'nin yaptığını söyledi. Erdoğan'ın "Burada en çok biz varız, halk bizi seviyor. İlişkilerimizi sıcak tutmalıyız, mevcut yönetime karşı şartlı değiliz, bir çatışma olsun istemeyiz. Taliban ile de görüşmelere açığız kapıları kapatmadık" dediği belirtildi.