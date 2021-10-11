Bakan Varank KOSGEB ile ilgili ’Yalan ve iftira’ dolu haberlere sert çıktı!

KOSGEB, basında çıkan "KOSGEB Binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla yayınlanan yalan ve çarpıtma odaklı haberlere ilişkin basın açıklamasında bulunurken, konu ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hayal dünyalarında kurguladıkları 'led ışıklı akıllı klozet' fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar" dedi.

KOSGEB'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Sözcü Gazetesi'nde "KOSGEB Binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla tamamı yalan ve çarpıtma olan habere yönelik bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Habere konu açık ihale, 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılında hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelif onarım ve tadilat işleri yanında pandemi şartlarında personel ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini kapsamaktadır.

KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18. katı, ihtiyaçlar dahilinde hizmete alınması için yapım işleri listelenmiş olup, söz konusu katta KOSGEB Başkanı'nın makam odası bulunmamakta ve planlanmamaktadır. Haberde geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki kullanılan adı olduğu basit bir Google aramasıyla bulunabilir. Ürünün piyasadaki fiyatı 400 liradan başlamaktadır.

Aynı haberde yer alan "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesi, ihalenin teknik şartnamesinde dahi geçmemekte olup, bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını yansıtmaktadır. İhale şartnamesinde yer alan "Gömme Rezervuarlı Klozet" ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarif edilmiş olup, ürünün piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleyken KOSGEB Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık bir yalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet yapıldığı yalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır.

İhaleye konu onarım, tadilat ve yapım işleri, KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartlara uygun hale getirmek, penceresi olmayan ve pandemi şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklara kazaları engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit ve yemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçları kapsamaktadır.

Söz konusu ihale, Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirleri genelgesine aykırılık teşkil etmemekte olup, Başkanlığın yıllık bakım-onarım bütçesinin neredeyse yarısı oranında bir bütçeyle tüm bu işlemler gerçekleştirilecektir. KİK mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilen ve hiçbir lüks harcama barındırmayan standart onarım, tadilat ve yapım işlerini içeren bir ihale tamamen yalan ve asılsız bir haberle çarpıtılmıştır.

KOSGEB gibi 3 buçuk milyon işletmeye hizmet eden, Türkiye ekonomisinin büyümesine omuz veren bir kurumu yıpratmayı amaçlayan bu yalan ve asılsız habere karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

"FOSEPTİĞİ, KLOZET İŞLERİNİ BIRAKIP GERÇEK GAZETECİLİK YAPIN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medya hesabından konu ile ilgili konuşarak, "Hayal dünyalarında kurguladıkları "led ışıklı akıllı klozet" fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB'i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!" açıklamasında bulundu.