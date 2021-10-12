THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlara özel kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaporta ihtiyaç duyulmadan sadece kimlikle seyahat edilebilecek ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok noktaya yönelik bir kampanya başlattı.



Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler 11-21 Ekim 2021 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2021-27 Nisan 2022 tarihleri arasında seyahat edebilecekler.



Başlatılan yeni kampanya ile yolcular Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine' ye 109 dolardan, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119, Belgrad'a 129, Podgorica'ya 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecekler. Gürcistan'da Tiflis'e fiyatlar 129, Batum'a ise fiyatlar 119 dolardan başlıyor



VİZESİZ VE SADECE KİMLİKLE GİDİLEBİLİYOR



Kampanya dahilindeki Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz seyahat edebilecek yolcular pasaporta gerek duyulmadan sadece yeni çipli kimlik kartı ile giriş yapılabilecekleri Ukrayna'nın Kharkiv, Lviv ve Zaporijya şehirlerine 129, Mykolaiv' e 139, Kiev'e 159,ve Odessa' ya 169 dolardan, yine sadece kimlikle gidilebilecek Moldovya'nın başkenti Kişinev'e ise 119 dolardan başlayan fiyatlarda gidebilecekler.

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