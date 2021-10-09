Salgın THY’nin hızını yavaşlatmadı

Boeing
'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre Türk Hava Yolları
(THY
), salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu. Boeing Türkiye
Genel Müdürü Ayşem Sargın, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Türk havacılık sektörünün, geçen 10 yılda birçok pazardan daha hızlı büyüdüğünü söyledi.
Dünyada salgından en fazla etkilenen sektörün havacılık olduğunu, bu dönemde hava yolculuğunda küresel bir yavaşlama gözlendiğini dile getiren Sargın, şöyle devam etti: "Avrupa
Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu zor dönemde bile THY bölgede en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. THY bu dönemde hatları sabit tutarak olabildiğince azaltmadı. Kimi zaman kargoyla yolcuyu bir arada taşıyarak uçuşları optimize etmeyi başardı. Hatları korudu, hatta yeni açtığı hatlar oldu. O nedenle de bizce çok iyi gitti THY. Bu durum, Türkiye'nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'nin havacılık sektöründeki büyüme vizyonu ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde dahi sürdürdüğü rota çeşitlendirme politikaları birbirini tamamlıyor."
4 SAATLİK MESAFEDE
Türkiye'nin, Boeing'in öncelikli büyüme ülkeleri arasında yer aldığını belirten Sargın, "Çok önemli bir coğrafyada bulunması nedeniyle ülkemiz özgün bir avantaja sahip. Odaklandığımız bir diğer konu ise Türk uçak bakım ve onarım şirketlerinin küresel Boeing filosuna servis sağlaması temelinde ortaklıklar geliştirerek Türkiye'yi bölgesel bir havacılık servisleri merkezi olarak konumlandırmak" dedi. Türkiye'deki havalimanlarının da salgın sırasında Avrupa'nın en işlek havalimanları arasında yer aldığını vurgulayan Sargın, İstanbul'un, 55 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğuna dikkati çekti.