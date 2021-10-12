Yabancı kurumlar peş peşe revizeye gitti! Türkiye büyümede gaza basacak

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da salgının olumsuz etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde rekor büyüme kaydetmesinin ardından art arda 2021 büyüme tahminlerinde revizyonlara gitti.

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısında, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı. Yüksek frekanslı verilerin, ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtilen Fitch raporunda, Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'e gerilemesinin ardından 2023'te yüzde 4,5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiğine dikkati çekilen raporda, enflasyonun yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hanede kalmasının beklendiği kaydedildi.

Standard & Poor's da (S&P) Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. S&P'nin 28 Eylül'de yayımladığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2021 yılı 4. Çeyrek Raporu'nda, Türkiye'de ekonomik aktivite verilerinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğu belirtilerek, 2021 yılı için büyüme tahmininin yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildiği bildirildi. Yaz aylarında uluslararası turizm sektörünün görece hızlı bir şekilde toparlandığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesinde öngörüldü.

Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini kaydetti.