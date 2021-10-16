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Giriş Tarihi: 16.10.2021

7 bin lira maaşa 1 milyon çalışan aranıyor

7 bin lira maaşa 1 milyon çalışan aranıyor
Pandemiyle birlikte bir yılda yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektörü personel sorunu yaşıyor. Yeni başlayan bir çalışanın dahi maaşlarının 7 bin TL'den başladığı sektörde 1 milyon istihdam açığı bulunuyor. 21 Ekim'de Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek World E-Commerce Forum'da, e-ticaret sektöründe istihdam sorununun da ele alınacağını anlatan Worldef Başkanı Ömer Nart, "Sektörde bir milyon istihdam açığı var ve birkaç yıl deneyimi olanlar 7-8 bin lira maaş işe başlayabiliyor" dedi. UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da, Türkiye'nin kg başına ihracatı 1.5 dolarken, e-ihracatla bu rakamın 50-60 dolarlara çıktığını belirtti. T-Soft'un CEO'su Ömer Arıkan ise, e-ticaretle toplu zenginleşme hamlesinin yapılabileceğine dikkat çekti.
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7 bin lira maaşa 1 milyon çalışan aranıyor
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