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Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:58 Son Güncelleme: 19.10.2021 10:06

Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu

DHA
Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat ile ilgili önemli bir veriyi açıkladı. Bakan Mehmet Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter'dan, "Bu rakam; 1980'de %0,14 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu
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