Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat ile ilgili önemli bir veriyi açıkladı. Bakan Mehmet Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter'dan, "Bu rakam; 1980'de %0,14 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 19, 2021
Bu rakam;
1980'de %0,14
2000'de %0.43 idi.
Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Bu başarı Türkiye'nin. pic.twitter.com/9HTQOa3Rq4