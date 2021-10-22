SGK bordro oyununa el koydu





TAM YATIRILMASI ZORUNLU



Çalışanın işe başladığı gün de dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar sigortasının tam olarak yatırılması gerekiyor. SGK'ya her ay verilmesi gereken aylık prim, hizmet belgesinin işçinin çalıştığı gün sayısı ile brüt ödemelerin toplamı olarak bildiriliyor. Gerçek ücret yerine daha düşük ücretten veya asgari ücretten bildirilmesi sonucunda işverenler idari para cezalarıyla karşılaşacak.