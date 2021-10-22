Türkiye akaryakıtta ucuz ülkelerin başında





Vergi Almanya'da yüzde 63,9, Fransa'da yüzde 64,4 ve İngiltere'de ise yüzde 65,1'dir. OECD ülkeleri arasında benzinden en fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya. Normal şartlarda Türkiye ise yüzde 52,7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir.