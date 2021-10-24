Körfez ülkeleri İFM’de yerini alacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Körfez
ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi
'nde (İFM) yerini alacağını belirterek, "2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek" dedi. Hukuki altyapının birkaç bacağı bulunduğunu, bunlardan birisinin de İstanbul Finans Merkezi'nin kendi kanunu olduğunu söyleyen Aşan, "Bu kanun meclis gündeminde, kısa sürede çıkacak. Kanunla birlikte İFM'nin nasıl yönetileceği, orada ne tür istisnaların, teşviklerin vs. hizmetlerin olacağı belli olacak. Bu tür finans merkezlerinde, gelecek olan kurumlar açısından sizin vereceğiniz teşviklerden çok daha önemli unsurlardan birisi buranın nasıl yönetileceğidir. Çünkü bu tür finans merkezleri çok büyük yapılardır ve buranın yönetiminde de herhangi bir belirsizlik olmaması gerekir" diye konuştu.
2022'DE FAAL HALE GELECEK
İFM'nin önemli kısmının 2022 yılı ortasında açılacağını söyleyen Aşan, "İnşaat çalışmaları bu yılın sonunda kabaca bitmiş olacak. Bir tek Merkez Bankası
binası kalıyor. Oranın en iddialı binası olacak. Merkez Bankası'nı da 2022 yılının sonunda taşınacak hale getirmiş olacağız. İFM, gelecek yılın ortasında kapasitesinin önemli bir kısmıyla faaliyete geçecek" dedi.
TAHKIM MERKEZI'NI KURUYORUZ
Aşan, yabancı yatırımcılar açısından en önemli konulardan birinin de tahkim olduğunun altını çizerek, "Merkez markası içerisinde 'İFM Tahkim Merkezi
'ni kuruyoruz. Bunun altında ilk defa 'İslami Tahkim
'i oluşturacağız" diye konuştu. Finans Ofisi koordinasyonunda katılım finans sisteminde insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" programı da başlatıldı.