Borsada Karadeniz Fırtınası: Trabzonspor

Borsa İstanbul bu süreçte dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası oldu. Endeks aynı zamanda yılbaşından bu yana getiride de pozitif bölgeye geçti. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından iki günde 1 milyar liraya yakın yabancı girişi olduğu tahmin ediliyor.