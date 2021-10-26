İşte indirimli kredi faiz hesabı: Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!

ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ

Faiz indirimi ile ilgili açıklama yapan kamu bankaları, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

SIRA ÖZEL BANKALARDA

Merkez Bankası, eylül ve ekimde toplam 3 puanlık faiz indirimi yaparken, özel bankalar bunu kredilere yansıtmadı. Mevduat faizlerini bu dönemde 2 puandan fazla indiren özel bankaların, kamu bankalarının son hamlesine seyirci kalmasının mümkün olmadığı ve yakın zamanda kredilerde benzer bir kampanyanın başlamasının beklendiği belirtiliyor.