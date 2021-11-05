Türkiye’nin bu adımlarıyla ulaşım 12 güne düştü: Dünyanın lojistik dengesini bozan dev hamle

"12 GÜNDE UZAK ASYA'DAN UZAK AVRUPA'YA GİTME İMKANI ÜRETTİK"

Bakan Karaismailoğlu, "Bu Orta Koridor neden önemli? Çünkü Kuzey Koridor'u Çinden Avrupa'ya 25 günde, yani uzak Asya'dan uzak Avrupa'ya gidiyor. Deniz yoluyla gittiğinizde 45 günü bulan bir taşıma süreci var.

Orta Koridor burada en verimli koridor olarak dikkat çekiyor. Çünkü 12 günde uzak Asya'dan uzak Avrupa'ya gitme imkanı ürettik. Tüm bunlar büyük yatırımlar sayesinde oldu" diye konuştu.