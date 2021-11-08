10 ayda 107 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; havalimanlarında ekim ayında üst geçişler ile birlikte toplam 158 bin 512 uçak trafiği gerçekleşirken, direkt transit yolcular ile birlikte 15 milyon 713 bin 406 yolcuya hizmet verildi.



EKİM AYINDA 2019'UN YÜZDE 81'İ GERÇEKLEŞTİ



Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği 2021 yılı ekim ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. 2019 yılı Ekim ayında iç hatta 8 milyon 450 bin 461, dış hatta 10 milyon 855 bin 875 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 19 milyon 340 bin 957 yolcu trafiği olmuştu. Böylece 2021 yılında iç hatta 2019'un yüzde 84'ü, dış hatlarda ise 79 olmak üzere toplamda yüzde 81'i gerçekleşmiş oldu.



YOLCU SAYISI 107 MİLYONU GEÇTİ



Ocak-ekim dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 212 bin 77, direkt transit yolcular ile birlikte hizmet verilen yolcu sayısı ise 107 milyon 104 bin 471 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 587 bin 821 ton, dış hatlarda 2 milyon 217 bin 333 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin 153 tona ulaştı.



İLH 10 AYDA 29.4 MİLYON YOLCU AĞIRLADI



İstanbul Havalimanı'na (İHL) ekim ayında 30 bin 872 uçak iniş-kalkış yaparken 4 milyon 372 bin 243 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ekim ayında 3 bin 542 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 34 bin 414 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda on aylık sürede ise toplam 224 bin 256 uçak ve 29 milyon 424 bin 103 yolcu trafiği gerçekleşti.