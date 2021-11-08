Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Zorunlu olacak!

20 KİLOGRAMI AŞMAMAK KAYDIYLA İŞLENMEMİŞ ALTIN VE KIYMETLİ MADEN İTHAL EDİLMESİ MÜMKÜN OLACAK

DİR Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş altın ve kıymetli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi gerekecek.