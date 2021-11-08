Son dakika haberi | İstanbul’da hız rekoru kırıldı! Dev projede geri sayım...

SON DAKİKA | GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HIZ REKORU KIRDI

İstasyonda düzenlenen karşılama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bittiğinde Türkiye'nin en hızlı metrosun olacağını ifade ederek " Hızımız 120 kilometreye kadar çıktı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'un açılışı için aylar kaldı" diye konuştu.

"2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.