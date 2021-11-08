Son dakika haberi | İstanbul’da hız rekoru kırıldı! Dev projede geri sayım...

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı istasyonunda, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu tarafından karşılandı.
SON DAKİKA | GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HIZ REKORU KIRDI
İstasyonda düzenlenen karşılama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bittiğinde Türkiye'nin en hızlı metrosun olacağını ifade ederek " Hızımız 120 kilometreye kadar çıktı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'un açılışı için aylar kaldı" diye konuştu.
"2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE SUNACAĞIZ"
Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU İSTANBUL'DA OLACAK"
Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı istasyonundan sonra, Terminal 2 ve Kargo Terminal durakları açılacak. Türkiye'nin en hızlı ve dünyanın sayılı metrolarından birini açmanın gururunu yaşayacağız" dedi.
"TAMAMINI 2023 YILI İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da 7 tane önemli metro yatırımı bulunduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Bunların toplam uzunluğu 103 kilometre. Tamamını 2023 yılı içerisinde bitireceğiz. Önümüzdeki yıl itibari ise peyder pey açmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
"PLANLADIĞIMIZ GİBİ PROJELERİMİZ BİR BİR DEVAM EDİYOR"
Karaismailoğlu, "Tek çabamız derdimiz İstanbullulara hızlı, güvenli, konforlu raylı sistem ulaşım ağına kavuşturmak. Planladığımız gibi projelerimiz bir bir devam ediyor" diye konuştu.
Test sürüsünde Türkiye'de 121 kilometre ile hız rekoru kırılmasından dolayı, Karaismailoğlu'na makinistlik brövesini takdim edildi.İstanbul'un en hızlısı olacak! Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk: Ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak