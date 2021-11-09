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Haberler Galeri Türkiye'nin en hızlısı: İstanbul'da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!
Giriş Tarihi: 09.11.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:33

Türkiye'nin en hızlısı: İstanbul'da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

Türkiye'nin en hızlısı olacak ve İstanbul'da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak büyük projelerden birisi olan Gayrette-Havalimanı Metro Hattı için geri sayım başladı. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Test Sürüşü Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Akıllı Tünel konseptinin yer aldığı bu metro hattı ayrıca Türkiye'nin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak" açıklamasında bulunurken, devam eden projeler hakkında dikkat çeken ayrıntıları duyurdu.

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Türkiye’nin en hızlısı: İstanbul’da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaa edilen ve hizmete girdiğinde, İstanbul'un en hızlı iki metro hattından biri olacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı için kritik süreç başladı. Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro Hattı test sürüşü yapılırken, Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan net bir mesaj geldi. Karaismailoğlu, "İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz" dedi.

Türkiye’nin en hızlısı: İstanbul’da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

GAYRETTE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTINDA İLK TEST SÜRÜŞÜ

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı Metro Hattında ilk test sürüşü yapıldı.

SON DAKİKA | İstanbul'a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

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Türkiye’nin en hızlısı: İstanbul’da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Kağıthane'de saatte 120 kilometrelik rekor bir hızla kentiçi raylı sistem hizmeti verecek Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan- İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki 'Tren Test Sürüşü' programına katıldı.

Türkiye’nin en hızlısı: İstanbul’da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

"İSTANBULLULAR BİNDİĞİ OTOBÜSLERİ İTMEK ZORUNDA KALMAYACAK"

Hedeflerinin İstanbulluların itmek zorunda kalmayacağı toplu ulaşım sistemini inşa etmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu, hızı artırmanın peşindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak; gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek" diye konuştu.

Türkiye’nin en hızlısı: İstanbul’da ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak!

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK'

Test sürüşü yapılan metro hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur" dedi.

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