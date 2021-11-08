Video Ekonomi SON DAKİKA | İstanbul'a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
SON DAKİKA | İstanbul'a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

SON DAKİKA | İstanbul'a müjde! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

08.11.2021 | 12:16

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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