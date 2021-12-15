2023’te ilk gaz karaya ulaşacak!





YILDA 4 MİLYAR DOLAR

Bilgin, çıkarılacak doğalgazın Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişimine değer katacağını belirterek, "Bu keşif, Karadeniz'de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir. Projemizde bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık. Yılda 4 milyar dolar değer sağlayacak bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.