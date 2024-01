2025 sıçrama yılı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, seçim sonrası dönemin Türkiye'ye olağanüstü bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "2024 restorasyon, 2025 ise Türkiye için take off yılı olacak" dedi. Ziraat Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakar, enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü söyledi. Çakar, "Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Bence enflasyonun yüzde 40-45'lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız önemli" diye konuştu.Çakar, seçim sonrası dönemin Türkiye'ye olağanüstü bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "4.5 yıllık istikrarlı bir dönem sunuyor. Bunu mutlaka fırsata çevirmemiz ve değerlendiriyor olmamız lazım. Çünkü hiçbir seçimin olmadığı bir dönem. Yapısal bazı problemlerimize tamamen eğileceğimiz ve bunları yöneteceğimiz bir dönem olarak değerlendirmek gerekiyor. OVP bizim için çok önemli bir yol haritası. Seçim sonrası yeni bir hikâyemiz var. Bu hikâyeye şu anda bütün taraflar inanıyor, arkasında duruyor. Bu hikâyeden vazgeçemeyiz" dedi.Alpaslan Çakar, 2024'ün bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "bir restorasyon", "bir normalleşme yılı" olduğunu belirterek, "2025'i bir atlama, sıçrama yılı yapabilmemiz için bu yıl tamiratlarımızı, restorasyonumuzu, normalleşmemizi mutlaka sağlamamız lazım. 2024 daha sakin ama hazırlıkların tamamlanacağı bir yıl olacak. 2025 Türkiye için take off yılı olacak. 4.5 yıllık istikrarlı bir dönem var. Yatırım yapacak olanlar planlarını iyi yapmalı. Önümüzdeki dönem yatırım yapılabilecek bir dönem" diye konuştu. Faiz artırım sürecinin ocak ayı itibarıyla tamamlanacağını belirten Alpaslan Çakar, son çeyrekte ise indirimlerin başlayabileceğine vurgu yaptı.TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, ABD ve Avrupa'nın faiz indirimiyle beraber Türkiye gibi ülkelere sermaye akımları olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Bu da bizim kur üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Avrupa ve Amerika'dan çok ciddi anlamda sermaye girişi bekliyorum" şeklinde konuştu. Seçim sonrası dönemde, 11.5 milyar dolarlık giriş olduğunu dile getiren Çakar, iç piyasada da finansa erişim noktasında sıkıntı olmadığını kaydetti.TL'ye dönüş noktasında net bir iyileşme gördüklerini bildiren Alpaslan Çakar, "Bu ay sonu ya da gelecek ay TL KKM bitmiş olur. Bugün itibarıyla TL çok cazip ve iyi kazandıran bir üründür. TL, şu anda doğru bir enstrümandır ve çok cazip noktada. 2024 yılında TL, en doğru enstrüman gibi gözüküyor" dedi.Henüz bankacılık sektörüyle tanışması gereken yüzde 10-15 civarındaki müşteri kitlesi ne dikkat çekerek, dijital bankacılığın önemine işaret eden Çakar, "Ziraat Bankası olarak dijital banka kuruyoruz. Faaliyet iznini kısa zaman içerisinde alacağız. Belli bir noktaya kadar geldi. Yazılımı bitirdik. Kuruluş izni almıştık. BDDK denetimleri başlayacak" dedi. Çakar, Aralık 2023'te uzaktan müşteri ediniminin şubeden müşteri edinimini geçtiğini vurguladı.Kredi kartlarındaki hızlı büyümeye dikkat çeken Çakar, "Kredi kartı harcamalarına ilişkin bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu" dedi.Kredi büyümesinin bu yıl yüzde 40 civarında gerçekleşeceğini ifade eden TBB Başkanı Alpaslan Çakar, kurun da bu yıl enflasyondan fazla artmayacağı kanaatinde olduğunu, doların 39-40 lira olacağını düşündüğünü söyledi.