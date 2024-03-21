3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibinin taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyeceğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelerden elektrik aboneliklerinde güvence bedeli alınmayacağı belirtildi. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1.634 TL arasında değişirken, düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi çalışmasından bu yıl 3 milyon 721 bin hane yararlandırılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği aylık 260 TL'ye kadar olacak. Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilowaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Ortalama fatura destek tutarı 200 TL olarak baz alındığında bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor. Başvurudan yararlanacakların herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli. Düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanıyor.Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkarıp düzenli hale getirdiklerini belirtti. Göktaş, "Doğalgaz arzı sağlanan ilçelerde vatandaşlarımız başvurularının onaylanmasının ardından ikâmet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tutardan düzenli olarak yararlanabilecek" dedi.Bakan Göktaş, belirlenen destek tutarının yıllık 1.500- 3.500 lira arasında değiştiğini söyledi. İklim şartlarına göre tutarda bölgesel farklılıkların bulunduğuna işaret etti. Isı ölçümleme çalışmaları yaptıklarını, teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantılı dağılım gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Vatandaşlarımız doğalgaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek desteğimizden yararlanabilir" dedi.Aileler söz konusu yardım programından aranan tüm şartların sağlanması koşulu ile sonraki yıllarda da herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yararlanmaya devam ediliyor. Öte yandan hak sahiplerinin oturdukları evde kiracı olmaları ve elektrik sayaçlarının ev sahibinin üzerine olması da destekten yararlanmasına engel teşkil etmiyor. Hak sahibi bakanlığın sisteminde kayıtlı olduğu için götürdüğü fatura tutarını kendi ihtiyacı için kullandığı düşünülerek kira kontratı gibi herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan destekten faydalandırılıyor. Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması ve e-Devlet'ten destek programına başvurması gerekiyor. Ayrıca faturasının mesken abone grubuna ait olması şartı bulunuyor.