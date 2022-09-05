4 bin çalışanı olan TÜİK, 7 kişilik ENAG ile yıpratılmaya çalışılıyor: Bu ifadeler manipülasyonu deşifre etti

Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli araştırma kurumlarından TÜİK'in sadece 7 kişiden oluşan bilimsellikten uzak ENAG'ın raporları öne sürülerek 'Asılsız ve bilgiden yoksun' haberlerle yıpratılmasına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Dağ şu ifadeleri kullandı:
"TÜİK'İN TÜM DÜNYA TARAFINDAN TEMEL ALINAN VERİLERİ YOK SAYILIYOR"
TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.
"ENAG ADLI OLUŞUMUN BAŞINDA CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI VAR"
ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.
"4 BİN KİŞİLİK TÜİK 7 KİŞİLİK ENAG İLE YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR"
TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır.
ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUP ÜYELERİ:
Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)
Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü) Doktora öğrencisi
Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi) Doktora mezunu
Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi) Doktora mezunu
Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist) İnşaat mühendisi
Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi) Yüksek lisans öğrencisi
Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi) Lisans mezunu
Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
Doç. Dr. Bora Aktan (University of Bahrain)
Dr. Hasan Yalçın (Eski Hesap Uzmanı, YMM)
Sacit Akdemir (Eski Maliye Müfettişi, YMM)
Özcan Kadıoğlu (Fizik Mühendisi, Ekonomist) İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Baki Demirel (Yalova Üniversitesi)
ÇALIŞANLARIN BİR ÇOĞU ÖĞRENCİ SEVİYESİNDE, DANIŞMA KURULUNDA İYİ PARTİ ÜYESİ VAR
Tarafsız olduğu öne sürülen ENAG üyeleri incelendiğinde çalışanların bir çoğunun daha öğrenci seviyesinde olduğu görülürken, danışma kurulunda ise İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu'nun olması dikkat çekti.
"ENAG'IN KENDİSİ RAPORLARININ KİŞİSEL GÖRÜŞLERE DAYANDIĞINI İFADE EDİYOR"
İlgili oluşum, her ay manidar bir zamanlamayla TÜİK ile aynı günde yayınladığı, birkaç excel tablosundan oluşan son derece bilimsel raporlarına, metodolojisinin "kişisel görüşlere" dayandığını ve "doğru olduğunun garanti edilemeyeceği" notunu peşinen düşmektedir.
"MUHALEFETİN DUYMAK İSTEDİĞİ RAKAMLARI VERMEYİ BİLİM SAYIYOR"
Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır.
"CHP VE MEDYASINA KARŞI HAKİKAT MÜCADELEMEZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Bu gibi paravan kuruluşları kurup bu kuruluşlar üzerinden milletimizi manipüle etmeyi adet haline getiren yalancı CHP ve medyasına karşı olan hakikat mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.