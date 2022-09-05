4 bin çalışanı olan TÜİK, 7 kişilik ENAG ile yıpratılmaya çalışılıyor: Bu ifadeler manipülasyonu deşifre etti

"TÜİK'İN TÜM DÜNYA TARAFINDAN TEMEL ALINAN VERİLERİ YOK SAYILIYOR"

TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.

"ENAG ADLI OLUŞUMUN BAŞINDA CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI VAR"

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.