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Haberler Ekonomi Haberleri 5 bin lira ikramiye için tebliğ çıkacak
Giriş Tarihi: 21.11.2023

5 bin lira ikramiye için tebliğ çıkacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
5 bin lira ikramiye için tebliğ çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi. AK Parti kurmayları, daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yönteminin gündeme geldiğini belirtiyor. Bu formüle göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak ve çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda çalışan-çalışmayan emekli tanımı bulunmuyor.

YASA GEREKİYOR
AK Parti'de, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yılbaşında yükseltilmesine dönük hazırlıklar da başladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi yasa ile yapılabiliyor.

ESNAF DA İSTİYOR!
ÇALIŞAN emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnaf ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi kaydını sildirmiş, ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır" dedi.
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5 bin lira ikramiye için tebliğ çıkacak
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