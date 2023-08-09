8 çeyrektir büyüyor: Kârı 18 milyar doları aştı

2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları'nın (THY) toplam gelirleri 9.5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumundaki şirketin elde ettiği bu gelirin yaklaşık 7.5 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, ülkeye 3.4 milyar dolar civarı da net döviz girdisi sağlandı. Şirket yılın ilk altı ayında 18 milyar 173 milyon lira kâr elde etti. Yılın ikinci çeyreğinde kâr 13.8 milyar lira oldu. THY, bu dönemde yavaşlayan küresel büyüme ve deprem etkisine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebine karşılık vererek yılın ilk yarısı- nı 900 milyon doların üzerinde esas faaliyet kârı elde etti. Yılın ilk altı ayında şirketin yolcu sayısı ise yüzde 25 artarak 38.7 milyona ulaştı. Basınla buluşma toplantısında sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "900 milyon doları aşan esas faaliyet kârımız THY tarihindeki en büyük rakam oldu. Üst üste 8 çeyrektir kâr açıklıyoruz, bu devam edecek. Sonuçlar THY'nin gelecek 10 yılda dünyanın ilk 3'ünden biri olma yolundaki kararlılığının önemli bir göstergesi" dedi.Halen 128 ülkede, toplam 344 noktaya uçtukları bilgisini veren Bolat, "Bu yıl Palermo, Krakow ve Lusaka hatlarını açtık. Yılın geri kalanında Detroit, Osaka ve Avustralya hat açılışlarımızla networkümüzü daha da zenginleştireceğiz. Filomuz toplam 425 uçaktan oluşuyor" dedi. Küresel yolcu pazarından aldıkları payın haziran ayı itibarıyla yüzde 2.6 düzeyine yükseldiğini anlatan Bolat, şunları kaydetti: "Dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci en büyük hava yolu olduk. Kargo pazar payımızı da 10 senede 3 kattan fazla artırarak yüzde 5.4'e ulaştırdık." Yurtiçindeki büyümelerinin de son derece hızlı olduğunu kaydeden Bolat, "Otobüs biletleriyle fiyat aralığımız kapandığı için bizden şikâyet ediyorlar" dedi.Turizm sektörünün gelişmesinin THY için de büyük önem taşıdığını söyleyen Bolat, hizmet ihracatının önemeni dikkat çekti. Bu kapsamda kendilerine Japonya, Güney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Meksika ve Kanada'dan oluşan 10 ülkeyi hedef pazar olarak seçtiklerini anlatan Bolat, "Buralardan üç yılda 10 milyon turist getirme hedefimiz var" dedi.THY'nin Türkiye'nin mikro ihracatını artırmak için yürüttüğü çalışmada sona gelindiği bilgisini paylaşan Ahmet Bolat, "Door to door-kapıdan kapıya" teslim faaliyetleri ile ilgili şunları anlattı: "Türkiye'de küçük üreticilerin ürettiği malları yurtdışına taşımak ilk etapta Avrupa ülkeleri ile başlayacağız. Örneğin Bursa'daki bir üreticinin ürettiği 15 dolarlık tişörtü de taşıyacağız, yemek isteyene yemek de götüreceğiz. Mikro ticarete katkı sunacağız. Avrupa'dan başlayıp Kuzey Amerika ve Ortadoğu ile devam edeceğiz."KOVID salgını etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020'de zirveye ulaşan borçluluklarını güçlü sonuçlarla 2.5 senede 6.6 milyar dolar azaltarak neredeyse yarıya indirdikleri bilgisini paylaşan Bolat, "30 Haziran itibarıyla ortaklığımızın varlıkları 850 milyar TL'yi (33 milyar dolar) aşarak ülkemiz için önemli bir değer kaynağı oluşturdu" diye konuştu.Elde ettikleri başarılı sonuçlarda İstanbul Havalimanı'nda bulunmalarının büyük katkısı olduğunu söyleyen Bolat, İGA'nın bu yatırımının Türkiye için büyük bir önem taşıdığını anlattı. Bolat, şunları kaydetti: "İstanbul Havalimanı isabetli ve vizyoner bir yatırım. Zamanında ve 15 dakikalık gecikmeyle kalkış oranımız yüzde 67 seviyelerinde. Avrupa'da bu konuda büyük sıkıntı var. Uçakların taksilerinin optimum yapılması için navigasyon benzeri otomatik yönlendirme sistemlerinin kurulumu için çalışıyor."THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, kamuoyunda tartışma yaratan kokpitte namaz konusunda ise şunları söyledi: "Dindar bir pilot namaz kılmak isterse kimse ona 'kazaya bırak' diyemez. Kimsenin dini inaçlarına karışamayız. Zaten kokpitte bir ibadet yeri organize etmek söz konusu olamaz. Ancak oturduğu yerden namazını kılmasında ne sakınca olabilir, bunun kime ne zararı var? Bu durum uçuş emniyeti bakımından da bir sakınca yaratmaz. 10 bin fitin altında asla böyle bir şey olamaz."