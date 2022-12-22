84 milyonun cebine yansıyacak

Yeniasgari ücret zammı 84 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. İşsizlik maaşı, staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi, BES kesintisi başta olmak üzere birçok gelir ve sosyal destek kalemi de arttı.İŞVERENE 250 TL DESTEK: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. 1 Ocak 2023 itibarıyla işverene çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELDİ: Asgari İş Kanunu'na göre çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği de aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Mevcutta 2.568 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni zamla birlikte 3.949 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 7.885 liraya yükseldi.65 YAŞ AYLIĞI 2.610 LİRA OLDU: Asgari ücret 65 yaş aylığını da (yaşlılık aylığı) artırdı. Bin 684 lira olan 65 yaş aylığı 2 bin 610 liraya çıktı. Yeni yıldan itibaren asgari ücretliler ayakta tedavide günlük 223.4 lira, yatarak tedavide 167.6 lira günlük rapor parası alacak.STAJYER MAAŞI DA YÜKSELDİ: İşletmeler, şirketlerde staj yapan lise, üniversite öğrencilerine asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ödeme yapılıyor. Bu yıl için bin 650 lira olan stajyer maaşı yeni yıldan itibaren 2 bin 558 lira olacak. Yeni yılda GSS primi 320 lirayı geçecek.EN DÜŞÜK PRİM 106.7 LİRA: Emeklilik için eksik prim günü olanların doğum ve askerlik borçlanma tutarı da yükseldi. En düşük prim 106.7 lira, en yüksek prim de 799.6 lira oldu. Genel Sağlık Sigortası primi 332 liraya çıkarken, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218 liraya çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılmak üzere çalışanların brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılmakta. 45 yaş altı çalışanların işverenlerce sisteme dâhil edilmesine olanak veren sistemle otomatik BES'te yapılan kesinti tutarı da yükselecek. ENGELLİ MAAŞI YÜKSELDİ: Yeni zamla birlikte yüzde 40 engeli olanlar bin 740 lira, yüzde 70 ve üzerinde engelli olanların alacağı maaş da 2 bin 615 liraya çıktı.KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK: Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 30 liraya çıktı. 10 yıldır aynı işyerinde çalışan asgari ücretlinin işten çıkarılması durumunda alacağı kıdem tazminatı 100 bin 300 lira olacak.