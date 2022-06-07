AB'den yeni karar: Tüm araçlarda olacak! "Alcolock" zorunluluğu geliyor!

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçiriliyor.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artıran teknolojik yeniliklerin temmuz ayından itibaren üretilen tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını duyurdu.