Askari ücret 2022 zammında son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bilindiği gibi asgari ücrete yapılacak zam ve görüşmelerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere yetkili isimlerden önemli son dakika açıklamaları oldu. Başkan Erdoğan "Asgari ücretli çalışanımızı, memurumuzu enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" derken Bakan Vedat Bilgin de hem asgari ücret hem de 3600 ek göstergeyle ilgili önemli duyurular yaptı. İşte asgari ücret ve AK parti MYK'ye dair önemli son dakika haberleri...