AK Parti’den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan’a sunulacak





İNFAZ KORUMA MEMURLARI



İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Halen cezaevlerinde dış koruma jandarma, iç koruma infaz koruma memurları tarafından yapılıyor. İki grup arasında gösterge farkı var. Bunların da eşitlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi düşünülüyor.