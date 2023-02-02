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Giriş Tarihi: 2.2.2023 07:36

AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak

AK Parti, 3600 gösterge düzenlemesinde bazı tadilatlar yapılmasını öngören bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Teklifin hazırlanmasında tabandan gelen yoğun talepler etkili oldu.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
AK Parti’den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan’a sunulacak

Yapılan hazırlık gelecek günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onay vermesi ile birlikte konu hızla Meclis gündemine taşınıp seçimlerden önce yasalaştırılacak.



YARGIYA İLİŞKİN DÜZENLEME

Hazırlıkları devam eden yargı pakete kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor.



Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.



İNFAZ KORUMA MEMURLARI

İnfaz koruma memurlarının ücretleri ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Halen cezaevlerinde dış koruma jandarma, iç koruma infaz koruma memurları tarafından yapılıyor. İki grup arasında gösterge farkı var. Bunların da eşitlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi düşünülüyor.



On binlerce kamu personelini ilgilendiren 3600 gösterge düzenlemesi bu ayın başında yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında "3600 göstergenin kapsamının genişletilmesine ilişkin talepler var.



O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" demişti.

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AK Parti'den 3600 göstergede kritik adım! Çalışmalar başladı: Başkan Erdoğan'a sunulacak
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