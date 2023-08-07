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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Almanya’nın kalbi teklemeye başladı

Fatih YILMAZ
Almanya’nın kalbi teklemeye başladı
Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden olan Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz büyüyor. Sektörün tedarik sıkıntısı, çip krizi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle krizden çıkamadığı bildirildi. Almanya'nın "kalbi" sayılan otomotiv sektörünün lider markalarının araç üretimleri, yüzde 50 oranında düştü.
Ülkenin en büyük otomobil üreticileri olan Volkswagen, Mercedes, BMW ve Audi'nin üretimleri önemli ölçüde azaldı.



ÜRETİMDE SERT DÜŞÜŞ
Bu dört dev, 2023'ün ilk beş ayında koronavirüs krizi öncesine göre yarım milyon daha az araç üretti. BMW'de üretim yaklaşık yüzde 10 inerken, Mercedes'in Ocak-Mayıs döneminde ürettiği araç sayısı 343 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde yüzde 30 düşüşle, 627 binden 434 bine geriledi. Uzmanlar elektrikli arabalar için de siparişlerin yarı yarıya düştüğüne dikkat çekti. Alman Motor Ticareti Merkez Birliği (ZDK) Başkan Yardımcısı Thomas Peckruhn, sektör genelinde elektrikli otomobiller için gelen siparişlerin bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranla daha düşük seyrettiğini söyledi. Uzmanlar, ülke ekonomisinin can damarı olan otomotivdeki krizi, "Almanya'nın kalbi tekliyor" şeklinde yorumladı.
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Almanya’nın kalbi teklemeye başladı
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