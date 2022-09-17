Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta sonu da yanıt aramaya başladı. FED faiz kararını bekleyen altın fiyatları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları güncelliğini koruyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, 17 Eylül altın fiyatları canlı alış satış rakamları…
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL
ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hafta başından sonuna bir yükselip bir düşen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileriyle takip ediliyor.
İşte, 17 Eylül altın fiyatları güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 906,20
SATIŞ: 941,26
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.661,00
SATIŞ: 6.772,00
22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.634,00
SATIŞ: 6.734,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.675,35
SATIŞ: 1.675,86
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.491,00
SATIŞ: 6.591,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.302,00
SATIŞ: 3.342,00
Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.628,00
SATIŞ: 1.653,00
Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
GRAM ALTIN
ALIŞ: 983,45
SATIŞ: 983,82
Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.