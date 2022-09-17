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Giriş Tarihi: 17.9.2022 07:24

Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile bugün de gündemdeki yerini aldı. İnişli çıkışlı seyreden aştın gram fiyatı yatırım ve birikim yapacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. 17 Eylül Cumartesi Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Ons altın bazında etkili olması beklenen FED faiz kararı için de geri sayım başladı. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, altın fiyatları bugün güncel rakamlar…

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu hafta sonu da yanıt aramaya başladı. FED faiz kararını bekleyen altın fiyatları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL soruları güncelliğini koruyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, 17 Eylül altın fiyatları canlı alış satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 13 EYLÜL

ABD enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hafta başından sonuna bir yükselip bir düşen fiyatlar Kapalıçarşı'dan son dakika verileriyle takip ediliyor.

İşte, 17 Eylül altın fiyatları güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 906,20

SATIŞ: 941,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.661,00

SATIŞ: 6.772,00

22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.634,00

SATIŞ: 6.734,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.675,35

SATIŞ: 1.675,86

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.491,00

SATIŞ: 6.591,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.342,00

Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.628,00

SATIŞ: 1.653,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN

ALIŞ: 983,45

SATIŞ: 983,82

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül FED toplantısı 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Faiz kararı Türkiye'de 22 Eylül günü saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
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