SON DAKİKA

Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Haftanın son gününde altın fiyatları üzerinde düşüş yaşanıyor. Bu noktada vatandaşlar, çeyrek, cumhuriyet, ata ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Temmuz 2022 güncel ve canlı altın fiyatları;

17 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 887,42

SATIŞ: 921,36