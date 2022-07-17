SON DAKİKA

Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Haftanın son gününde altın fiyatları üzerinde düşüş yaşanıyor. Bu noktada vatandaşlar, çeyrek, cumhuriyet, ata ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Temmuz 2022 güncel ve canlı altın fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 887,42
SATIŞ: 921,36
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.519,00
SATIŞ: 6.647,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.507,00
SATIŞ: 6.605,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.353,00
SATIŞ: 6.455,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.177,00
SATIŞ: 3.240,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.593,00
SATIŞ: 1.619,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 955,07
SATIŞ: 955,87 TL
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 715,55
SATIŞ: 716,35