SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:27 Son Güncelleme: 17.7.2022 11:27

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 17 Temmuz gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 17 Temmuz gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili haberleri, anlık değişimler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunana gram altın bu sabah 955 lira civarından işlem görüyor. Bu noktada güncel ve canlı altın fiyatları merak edenler, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusu ile birlikte güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Haftanın son gününde altın fiyatları üzerinde düşüş yaşanıyor. Bu noktada vatandaşlar, çeyrek, cumhuriyet, ata ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Temmuz 2022 güncel ve canlı altın fiyatları;

17 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 887,42

SATIŞ: 921,36

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.519,00

SATIŞ: 6.647,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.507,00

SATIŞ: 6.605,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.353,00

SATIŞ: 6.455,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.177,00

SATIŞ: 3.240,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.593,00

SATIŞ: 1.619,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 955,07

SATIŞ: 955,87 TL

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 715,55

SATIŞ: 716,35

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Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 17 Temmuz gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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