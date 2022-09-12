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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik! 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 06:25

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik! 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik! 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni haftanın ilk işlem gününde canlı, güncel ve anlık altın fiyatları arayışı da hız kazandı. Eylül ayının ikinci haftasında altının gram fiyatı da 1000 TL’nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı düşüş yerini yeşil göstergeye bırakırken özellikle de yatırımcılar “12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Haberimizden altın fiyatları grafiği ile canlı rakamlara ulaşabilir gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle binlerce vatandaşın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bugün sabah saatleriyle beraber altının gram fiyatı 1004 TL'de alıcı bulurken çeyrek altının ise 1649 TL'lik bantta seyrettiği görülüyor. Bir süredir bu yatırım aracının grafiğinde durgun bir seyir izleniyor. Peki, 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, anlık ve güncel altın fiyatları ve detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,20

SATIŞ: 952,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.774,00

SATIŞ: 6.835,00

22 Ayar Bilezik Fiyatları İçin Tıklayınız

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.742,00

SATIŞ: 6.844,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.717,35

SATIŞ: 1.717,86

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.601,00

SATIŞ: 6.667,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.301,00

SATIŞ: 3.341,00

Yarım Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.655,00

SATIŞ: 1.671,00

Çeyrek Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.006,82

SATIŞ: 1.007,11

Gram Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

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Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik! 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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