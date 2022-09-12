Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik! 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle binlerce vatandaşın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Bugün sabah saatleriyle beraber altının gram fiyatı 1004 TL'de alıcı bulurken çeyrek altının ise 1649 TL'lik bantta seyrettiği görülüyor. Bir süredir bu yatırım aracının grafiğinde durgun bir seyir izleniyor. Peki, 12 Eylül 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, anlık ve güncel altın fiyatları ve detaylar...