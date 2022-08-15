Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 15 Ağustos 2022 Altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların odağında bu hafta Fed'in toplantı tutanakları ile Merkez Bankası'nın faiz kararı yer alıyor. Bu kararlar yurt içi piyasalarda da yönlendirici konumunda olacak. Hal böyleyken ise "15 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...
CANLI ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları son dönemde yaşadığı dalgalı seyirle piyasalarda öne çıkan yatırım aracı oluyor. Altın fiyatlarındaki gelişmeler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de yine sabah saatlerinde canlı altın fiyatları gelişmeleri yatırımcıların odağında.
İşte 14 Ağustos 2022 altın fiyatları...
ALIŞ: 6.919,00
SATIŞ: 7.024,00
ALIŞ: 6.738,00
SATIŞ: 6.822,00
ALIŞ: 941,26
SATIŞ: 976,73
ALIŞ: 6.914,00
SATIŞ: 7.000,00
ALIŞ: 1.690,00
SATIŞ: 1.711,00
ALIŞ: 1.033,16
SATIŞ: 1.033,41
ALIŞ: 3.369,00
SATIŞ: 3.422,00