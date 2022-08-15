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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 15 Ağustos 2022 Altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 15.8.2022 06:55

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 15 Ağustos 2022 Altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 15 Ağustos 2022 Altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!

Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken altının gram fiyatı son haftalardaki 1000 TL’nin üzerindeki bandını koruyor. Bu noktada ise “15 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar güncel, anlık ve canlı rakamlara göre yatırımlarını yönlendiriyor. Peki, 15 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı tablo...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların odağında bu hafta Fed'in toplantı tutanakları ile Merkez Bankası'nın faiz kararı yer alıyor. Bu kararlar yurt içi piyasalarda da yönlendirici konumunda olacak. Hal böyleyken ise "15 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı dalgalı seyirle piyasalarda öne çıkan yatırım aracı oluyor. Altın fiyatlarındaki gelişmeler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de yine sabah saatlerinde canlı altın fiyatları gelişmeleri yatırımcıların odağında.

İşte 14 Ağustos 2022 altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 6.919,00

SATIŞ: 7.024,00

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.822,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

ALIŞ: 941,26

SATIŞ: 976,73

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.914,00

SATIŞ: 7.000,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları grafiğinde hareketlilik: 14 Ağustos 2022 Gram altın fiyatı güne 1038 TL ile açılış yaptı...

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.690,00

SATIŞ: 1.711,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.033,16

SATIŞ: 1.033,41

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.369,00

SATIŞ: 3.422,00

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Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 15 Ağustos 2022 Altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları!
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