Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları sürpriz değişimde! 16 Ağustos 2022 tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 06:17

Altın fiyatları sürpriz değişimde! 16 Ağustos 2022 tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları sürpriz değişimde! 16 Ağustos 2022 tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ikinci gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Düğün sezonuyla birlikte hediye amaçlı altına yönelenler kurdaki son durumu merak ediyor. En son altının gram fiyatı 1.000 lira civarında işlem görmüştü. Alım satım kar güden vatandaşlar 16 Ağustos 2022 tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Ons altın, yaklaşık bir yılın en uzun haftalık kazancının ardından haftaya yüzde 1'in üzerinde değer kaybı yaşıyor. İşte canlı altın fiyatları son durum

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık grafiği verirken en son çeyrek altın 1685 liradan işlem gördü. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı 938 TL oldu. Altın, üst üste 4 haftalık yükseliş trendinin ardından, yatırımcıların Fed'in sıkılaşma patikasına ilişkin görünümü değerlendirmesi ve Çin'in toparlanmaya çalıştığına dair daha fazla işaret üzerine geriledi. Peki 16 Ağustos 2022 tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika bilgisi

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı dalgalı seyirle piyasalarda öne çıkan yatırım aracı oluyor. Altın fiyatlarındaki gelişmeler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de yine sabah saatlerinde canlı altın fiyatları gelişmeleri yatırımcıların odağında.

İşte 16 Ağustos 2022 altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

ALIŞ: 938,69

SATIŞ: 971,83

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.895,00

SATIŞ: 6.966,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.685,00

SATIŞ: 1.702,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.028,35

SATIŞ:1.028,52

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.360,00

SATIŞ: 3.405, 00

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 6.860,00

SATIŞ: 6.964,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.719,00

SATIŞ: 6.788,00

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları sürpriz değişimde! 16 Ağustos 2022 tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA