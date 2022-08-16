Altın fiyatları sürpriz değişimde! 16 Ağustos 2022 tam, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık grafiği verirken en son çeyrek altın 1685 liradan işlem gördü. Öte yandan 22 ayar bilezik fiyatı 938 TL oldu. Altın, üst üste 4 haftalık yükseliş trendinin ardından, yatırımcıların Fed'in sıkılaşma patikasına ilişkin görünümü değerlendirmesi ve Çin'in toparlanmaya çalıştığına dair daha fazla işaret üzerine geriledi. Peki 16 Ağustos 2022 tam, ata, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika bilgisi