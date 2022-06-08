Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları!

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ivme kaybetmeksizin yükselişini sürdürerek peş peşe rekor tazeledi. Ons altın ve dolar/TL hareketliliğine bağlı olarak şekillenen tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bu hafta yükselişini korurken, gram altın fiyatı 1000 TL'lik psikolojik sınırın üzerinde seyrediyor. Peki bugün 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı güncel, anlık ve canlı altın fiyatları alış satış rakamları!
İşte bugünkü güncel rakamlar ışığında kuyumculardaki son durum ve canlı altın fiyatları;
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.272,00
SATIŞ: 3.316,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.533,00
SATIŞ: 6.609,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.848,16
SATIŞ: 1.848,32
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.001,66
SATIŞ: 1.001,84
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.