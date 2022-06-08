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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 06:31

Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları!

Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları!

Altın fiyatları geçtiğimiz aylarda uyguladığı düşüş temayülünün ardından yükseliş hareketiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumculara akın eden vatandaşlar, 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL gibi sorularla anlık altın alış satış rakamları hakkında araştırma yapıyor. Canlı altın fiyatları kuyumculardaki ekranlardan anlık takip edilirken gram altın fiyatı alıcıların en çok merak ettiği hediyelik olarak dikkat çekiyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı…

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ivme kaybetmeksizin yükselişini sürdürerek peş peşe rekor tazeledi. Ons altın ve dolar/TL hareketliliğine bağlı olarak şekillenen tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bu hafta yükselişini korurken, gram altın fiyatı 1000 TL'lik psikolojik sınırın üzerinde seyrediyor. Peki bugün 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı güncel, anlık ve canlı altın fiyatları alış satış rakamları!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ RAKAMLARI – 8 HAZİRAN 2022

İşte bugünkü güncel rakamlar ışığında kuyumculardaki son durum ve canlı altın fiyatları;

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.272,00

SATIŞ: 3.316,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.533,00

SATIŞ: 6.609,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.652,00

SATIŞ: 6.752,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.654,00

SATIŞ: 6.781,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.848,16

SATIŞ: 1.848,32

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.001,66

SATIŞ: 1.001,84

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.636,00

SATIŞ: 1.658,00

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

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Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı alış satış rakamları!
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