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Giriş Tarihi: 26.3.2023 14:19 Son Güncelleme: 26.3.2023 14:26

Artık Anka İHA'da kullanılacak! Kesintisiz iletişim sunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ULAK 4.5G baz istasyonunun, Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşunun ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini duyurarak tebrik etti.

Artık Anka İHA’da kullanılacak! Kesintisiz iletişim sunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ULAK 4.5G baz istasyonunun, Anka İHA'ya entegre edildiği proje kapsamında ilk test uçuşunun ve açık ağda ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli/milli ULAK 4.5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Yerli/milli baz istasyonu ULAK, Anka İHA'ya entegre edildi! İşte ilk test uçuşu | Video

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Artık Anka İHA'da kullanılacak! Kesintisiz iletişim sunacak
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