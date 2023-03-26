Video Türkiye Yerli/milli baz istasyonu ULAK, Anka İHA'ya entegre edildi! İşte ilk test uçuşu | Video
Yerli/milli baz istasyonu ULAK, Anka İHA'ya entegre edildi! İşte ilk test uçuşu | Video

Yerli/milli baz istasyonu ULAK, Anka İHA'ya entegre edildi! İşte ilk test uçuşu | Video

26.03.2023 | 14:04

Yerli/milli ULAK 4.5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi.

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