ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Açıklamalar peş peşe! TÜRK-İŞ pazarlık rakamını duyurdu

ASGARİ ÜCRETE KOMİSYON KARAR VERECEK

Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.

MAKUL RAKAM OLMAZSA MASAYA OTURMAYIZ

Yüzde 138 gıda enflasyonu var biz onu da açıkladık. Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada buna göre ülkeyi yönetenler işverenler elini taşın altına koyacağız diyorlar, koysunlar görelim, makul rakam getirirlerse problem yok, getirmezlerse biz orada olmayacağımızı ifade ettik.

Biz 5 bin 500 lira ile masaya oturmuyoruz. 7 bin 785 lira ile oturuyoruz. Makul rakam herkese göre değişir, önümüze getirsinler, kararımızı veririz.