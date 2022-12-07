ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Açıklamalar peş peşe! TÜRK-İŞ pazarlık rakamını duyurdu

Son dakika haberi...Asgari ücret maaş zammı için ilk viraj bugün dönülecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Öte yandan asgari ücret için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı konusunda önemli mesajlar geldi.
ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK VİRAJ!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması! "Başlangıç rakamımız belli" | Video
Türk-İş üyesi sendika başkanları 8250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor.
İLK TOPLANTI BUGÜN
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınacak.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DİYEREK DUYURDU
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu:
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VERGİ DÜZENLEMESİ BEKLİYORUZ
Bugüne kadar asgari ücret ile ilgili 9-10-11-13 bin rakamları var. Hak-İş'in bizim rakamımız yok. Bizim açıkladığımız veri 7 bin 785 lira, açlık sınırı, burada ne var ulaşım var gıda var. 40 senedir uzman arkadaşlarımız bu rakamı söylüyor. TÜRK İŞ'in açlık, yoksulluk rakamı bu. Yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira bir bekar işçinin, rakam söylemek kolay. Önümüzdeki problemli mesele vergidir. Vergi toplumun tamamını ilgilendiriyor. 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.
7.785 TL KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak onun üzerine ne kadar çıkabiliyorsak. Komisyonu, başkanları, toplumun kesiminin razı gelecek rakam olursa altına imza atarız. İşçinin memnun olmadığı rakamın altına ne imza atarız ne otururuz. Bugün 5 bin 500 liradan oturmayacak komisyon 7 bin 785 lira, bu bizim teklifimiz değildi, açlık sınırını açıkladık. TV'lerin bir bölümünde TÜRK İŞ bunu istiyormuş gibi söylüyorlar. Bunu anlatıyorum, kamuoyunun istediği bir ücret varsa imza atarız.
ASGARİ ÜCRETE KOMİSYON KARAR VERECEK
Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.
MAKUL RAKAM OLMAZSA MASAYA OTURMAYIZ
Yüzde 138 gıda enflasyonu var biz onu da açıkladık. Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada buna göre ülkeyi yönetenler işverenler elini taşın altına koyacağız diyorlar, koysunlar görelim, makul rakam getirirlerse problem yok, getirmezlerse biz orada olmayacağımızı ifade ettik.
Biz 5 bin 500 lira ile masaya oturmuyoruz. 7 bin 785 lira ile oturuyoruz. Makul rakam herkese göre değişir, önümüze getirsinler, kararımızı veririz.
TÜRK-İŞ ÜÇ BAŞLIKLA MASADA
Türk-İş, ilk toplantıda Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.
Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek. Heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.
8 BİN LİRA PSİKOLOJİK SINIR
Yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 45'lik zamla 7 bin 975 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. İşçi kesimine göre psikolojik sınır 8 bin lira olarak görülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacaklarını söylemişti.
2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi. Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti.
Asgari ücret ise 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6 bin 471 lira, net 5500 lira oldu. Bununla beraber 2022 yılında asgari ücret için kümülatif olarak net yüzde 94.60, brüt yüzde 80.9 artış aldı.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞÜYOR
Komisyon toplantısı öncesi DİSK'in yaptığı asgari ücret çalışmasına göre asgari ücret giderek ortalama ücrete dönüşüyor. 2012 yılında asgari ücret ortalama ücretin yüzde 44'üyken 2020'de yüzde 73'e çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI
TİSK Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.
Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz.
"ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYAN ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI İZLİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri" diye konuştu. Bakan Bilgin reel ücretlere etkisine dikkat çekerek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" açıklamasında bulundu.