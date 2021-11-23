Asgari ücret % 30 artarsa AGİ 348 lira olacak

Asgari ücret
ve Asgari Geçim İndirimi
(AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi artacak. Kısa
çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi
, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı
asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4 bin 650 lira olurken, çalışanın eline 3 bin 673 lira geçecek.
ÇALIŞANIN AGİ'Sİ DE ARTIYOR
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.
TÜM ÇALIŞANLAR ALIYOR
Maaşı vergilendirilen tüm çalışanlar AGİ alabiliyor. Bekâr olan ya da eşi çalışan çocuksuz çalışanlar asgari geçim indirimini maaşlarının içerisinde alır. Eşi çalışmayanlara da AGİ ayrıca ödeniyor.
BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR
AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz
izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.
ÜCRETLİLER AYNI SEVİYEDE ALIYOR
Ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor. Eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile eşi çalışmayan, dört çocuğu bulunan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirim tutarı aynı.