Asgari ücret bu hafta açıklanıyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bu hafta yapılacak üçüncü toplantıda açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücretli, emekli ve memura eşit zam sinyali ön plana çıktı. Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücret artışında memur zammının dikkate alınarak yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkma ihtimali bulunuyor.Memur maaş ve emekli zammı da 3 Ocak 2024'te refah payı olmadan belli olacak. Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devamı beklenirken, Bakan Işıkhan'ın memurlar için açıkladığı yüzde 50'lik oranın SSK, Bağ-Kur emekli aylığı için de geçerli olması öngörülüyor. Ayrıca kök maaş, taban aylık düzenlemeleriyle 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması bekleniyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri asgari ücretle ilgili verileri ve çalışmaları ortaya koydu. İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta açıklanacak. Üçüncü toplantının bugün ya da yarın yapılması öngörülüyor. Bakan Işıkhan, bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde memur maaşlarının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 civarında artacağını dile getirdi. Asgari ücretli ile SSK, Bağ- Kur emeklilerine zammında da bu artışın dikkate alması bekleniyor. Asgari ücrette yüzde 40'tan başlayarak 50'ye kadar varan zam beklentisi ön plana çıkıyor. Ağırlıklı olarak beklenti yüzde 50'de yoğunlaşıyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması halinde brüt asgari ücret 20 bin 121 lira, net asgari ücret de 17 bin 103 lira, işverene maliyeti de 23 bin 642 lira olacak. İşçi tarafı yürütülen müzakerelerde 17 bin liranın altında bir tutara imza atmayacaklarını dile getirirken, işveren tarafı da asgari ücret desteğinin artarak devam ettirilmesini talep ediyor.Buhafta asgari ücretle beraber 2024 yılı vergi dilimleri de belirlenecek. Yasaya göre, gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın, yeniden değerleme oranıyla belirlenen tutarı yüzde 50'sine kadar artırma veya indirme yetkisi bulunuyor. Vergi dilimi tarifesiyle çalışanların 2024 yılında ödeyeceği vergi de netleşecek. Sendikalar geçen hafta arka arkaya yaptıkları açıklamalarda vergi indirimi çağrısı yaptı. İlk vergi dilimine tabi kazanç tutarı ne kadar yüksekse çalışan vergi diliminden artıştan o kadar az etkileniyor.Yeniasgari ücret işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri gibi birçok kalemi etkileyecek. Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek.Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Artış GSS primlerini de etkileyecek.Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.