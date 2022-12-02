ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi

Son dakika haberi...EYT yasası için artık son viraja girilirken, 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu milyonların en çok merak ettiği konular arasında zirveye yerleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki toplantı takvimi belli odu. Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katılımıyla ilk toplantı gerçekleşti. TİSK Başkanı Burak Akkol toplantı öncesi hem EYT düzenlemesi hem de asgari ücret için çarpıcı açıklamalar yaptı. TÜRK-İş Başkanı Atalay'da toplantı sonrası kameralar karşısına geçti.
"ASGARİ ÜCRET VE EYT'DE ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİNİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEDİK"
TİSK Başkanı Burak Akkol emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için önemli açıklamalarda bulundu.
Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren EYT yasası ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik belirlediklerini ifade eden Akkol, "Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz" dedi.
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EMEKLİ-ÇALIŞAN PRİM FARKI GİDERİLECEK
Emekli olup çalışmaya devam edeceklerin işverene maliyetinin arttığını ifade eden Akkol, "Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin az evvel bizle paylaştı.
KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ
Akkol, "Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini de verdi.
Üçüncü konu kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor." dedi.
"ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"
Asgari ücretle ilgili konuşan Akkol, "Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.
'ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK' SORUSUNU YANITLADI
31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, "Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.
Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
"ASGARİ ÜCRET TESPİTİNİ 3 İMZAYLA BELİRLEMEK İSTİYORUZ"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl olduğu gibi süreci 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirterek "Ancak kabul etmeyeceğimiz bir rakam olursa masada olmayız" vurgusunu kullandı
Atalay, bunun yanında geçmişte asgari ücret arttığı için işçi çıkartanların olduğunu, bunun önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile görüştü. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, asgari ücret tespiti için yol haritası belirledi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 ve 14 Aralık tarihlerinde toplanacak.
BAKAN BİLGİN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafından bir rakam söylemi gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizdi.
Bilgin son açıklamasında "Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Aralık ayında yapılacak komisyon toplantıları sonrası uzlaşma usulü ile belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun içerisinde 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet yetkilileri bulunuyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET 5.500 TL
Ocak 2023 öncesi net asgari ücret 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 2022 döneminde Ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, Temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.