ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi

'ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK' SORUSUNU YANITLADI

31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını ifade eden Akkol, "Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

Yeteri kadar rakam zikrediliyor. Sabah programlarıyla başlıyor geceye kadar sürüyor. Gerçekçi olmayan, yüksek ya da alçak. Bu bir süreç. Çıkacak rakamı bilmiyorum. Buradaki iyi niyetimize inandığınızı biliyorum.