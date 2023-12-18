Asgari ücrette pazarlık %35-40’tan başlayacak

Asgari ücret zam pazarlığında kritik viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. İşçi tarafı, 14 bin lira hesaplanan açlık sınırının altında teklif gelmesi durumunda masadan kalkacağını ifade ederken, pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte 65 yaş aylığı, işsizlik, engelli, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları, prim ödeme tutarları değişecek. Bugünkü toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşılacak. İlk defa 4 işçinin yer aldığı ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret miktarının çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak en makul noktada belirleneceğini söyledi. Asgari ücret yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda gelir şartı 5 bin 320 lira, yüzde 50 artması durumunda da 5 bin 700 lira olacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur maaş zammı belirleyecek. Memur zammının yüzde 50 olması durumunda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında olacak.