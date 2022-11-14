Avrupa çaresiz! Uluslararası dev finans kuruluşu açıkladı: Enflasyon, işten çıkarma furyası ve resesyon...

ECB PEŞ PEŞE FAİZ ARTIRIMLARINA GİTTİ AMA...

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonu dizginlemek için son 3 ayda toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve Aralık'ta da artışların devam edeceği sinyali vermişti. Ancak doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeden düşüşe geçmesi ve artan resesyon riski nedeniyle faiz artış hızının azalacağına dair beklentiler de güçlendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sert faiz artışlarına rağmen hem Euro Bölgesi'nde hem de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.