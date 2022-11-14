Avrupa çaresiz! Uluslararası dev finans kuruluşu açıkladı: Enflasyon, işten çıkarma furyası ve resesyon...

Morgan Stanley, Britanya ve Euro Bölgesi ekonomilerinin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini öngördü. Brüksel'deki AB Komisyonu yetkilileri de Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 0,3'e düşürdü.
2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 7,6'dan yüzde 8,5'e revize edilirken 2023 tahmini yüzde 4'ten 6,1'e yükseltildi. Açıklamada "Genişleyen fiyat baskılarıyla enflasyonda zirve yıl sonunda görülebilir" ifadesine yer verildi. Euro Bölgesi enflasyonu Ekim'de yüzde 10,7 ile rekor tazelemişti.
EN BÜYÜK TEHDİT: GAZ PİYASASI
Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik görünümde belirsizlikleri arttığı vurgulanırken en büyük tehdidin gaz piyasalarındaki gelişmeler ve 2023-2024 yılının kış aylarındaki kıtlık riskinden kaynaklandığı belirtildi.
SİMKUS: EURO BÖLGESİ'NİN TEKNİK BİR RESESYONA GİRME OLASI
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Litvanya MB Başkanı Gediminas Simkus, Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığının artmakta olduğunu, ancak enflasyonun yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizleri artırmaya devam etmek gerektiğini söyledi.
ECB'nin projeksiyonlarının 2023'te enflasyonun yüzde 5,5 gerileyeceğini öngördüğüne de dikkat çeken Simkus, ancak hazırlanan modellerin tek seferlik şokların etkilerini hesaplamakta zorlandıklarını savundu.
Simkus, "Euro Bölgesi'nin teknik bir resesyona girme olasılığı büyüdü" diye konuştu.
İŞTEN ÇIKARMA FURYASI
Küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorlarken, ABD ve Avrupa'da pek çok şirket işten çıkarmaları hızlandırdı. Twitter, Apple, Amazon, Microsoft, Meta ve Intel gibi büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma ve alımlara ara verme" haberleri küresel ekonomide endişe yaratıyor.
AVRUPA'DA ENFLASYON 25 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm faiz artırımlarına rağmen Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7'ye yükselerek yine rekor kırdı. Bu, 1997'den beri en yüksek seviye.
ENERJİ KRİZİ NEDENİYLE KIŞ AYLARINDA DARALMA BEKLENİYOR
Kış ayları yaklaşırken enerji kriziyle boğuşan Avro Bölgesi'nde büyümenin ivme kaybetmesi de resesyon endişelerini daha da alevlendirdi. Enerji krizinin şirketler ve hanehalkına olumsuz etkileriyle ekonominin kış aylarında daralması bekleniyor.
ECB PEŞ PEŞE FAİZ ARTIRIMLARINA GİTTİ AMA...
Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonu dizginlemek için son 3 ayda toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve Aralık'ta da artışların devam edeceği sinyali vermişti. Ancak doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeden düşüşe geçmesi ve artan resesyon riski nedeniyle faiz artış hızının azalacağına dair beklentiler de güçlendi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sert faiz artışlarına rağmen hem Euro Bölgesi'nde hem de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.
IMF KADAR İYİMSER DÜŞÜNMÜYORLAR
Morgan Stanley, Çin'in 3 yıldır devam eden COVID-19 tedbirlerinin ardından yeniden açılmasının beklendiğini ve bunun hem kendi ekonomisinde hem de gelişmekte olan Asya piyasalarında bir toparlanmaya yol açacağını belirtti.
Yayınladıkları raporda küresel ekonomi için risklerin aşağı yönlü olduğunu savunan Morgan Stanley analistleri, 2023 için küresel büyüme tahminlerini IMF'in yüzde 2,7 olan beklentisinin çok altında yüzde 2,2 olarak belirlediler.
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE "ILIMLI TOPARLANMA" BEKLENİYOR
Gelişmiş ekonomilerin gelecek yıl resesyonda veya resesyona yakın olacaklarını öngören Morgan Stanley, gelişmekte olan ekonomilerin ise "ılımlı toparlanma" içinde olacaklarını tahmin etti.
G10 İÇİN BEKLENEN ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 0,3
Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5 büyüyeceğini tahmin eden Morgan Stanley, gelişmekte olan ekonomilerde ortalama büyüme oranının yüzde 3,7 olacağını tahmin etti. G10 olarak adlandırılan gelişmiş ekonomiler için ortalama büyüme oranı beklentisini ise yüzde 0,3 olarak ortaya koydu.
"ABD AVRUPA KADAR ETKİLENMEYECEK"
Avrupa ekonomilerinin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceklerini öngören Morgan Stanley, ABD'nin ise güçlü iş gücü piyasasının etkisi ile resesyonun kenarından geçebileceğini belirtti.
ABD ekonomisinin gelecek yıl resesyondan kıl payı ile de olsa kaçınabileceğini tahmin ederken ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,5 büyüyeceğini tahmin etti.