Avrupa kara kara düşünürken Türkiye kışa hazır! Kritik adımlarla depolar doldu





Avrupa'da en fazla enerji tüketen ülkelerden olan Almanya ile yenilenebilir enerjide fikir alışverişi yapıldı. Geleceğin enerjisi hidrojenle ilgili teknoloji transferleri ve vizyon paylaşımı yapıldı. Uluslararası yenilenebilir enerji şirketleriyle Türkiye'ye yatırım imkânlarıyla ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirildi.