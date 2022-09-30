Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde enflasyon eylülde çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu durum Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini güçlendirdi. Euro Bölgesi enflasyonunda çift haneye varan tarihi yükseliş, ECB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentisini de güçlendirdi. Eurostat verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 9.1'den 10'a yükselerek rekor tazeledi. Beklenti yüzde 9.7'ydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 1.2 arttı, beklenti yüzde 0.9 artış yönündeydi.Gıda ve enerji fiyatları enflasyona en büyük katkıyı verirken, fiyat artışlarının genele yayıldığı görüldü. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon yıllık bazda artışını sürdürerek yüzde 4.3'ten 4.8'e çıkarak tüm zamanların zirvesine yükseldi. ECB'nin gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Banka son iki toplantıda toplam 125 baz puanlık rekor faiz artışı gerçekleştirmişti.ECB Yönetim Kurulu Üyesi Martin Kazaks, geçtiğimiz günlerde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe çok uzak olduğunu, bu nedenle bir sonraki adımın yüksek montanlı olması gerektiğini ve 75 baz puanlık artışı tercih edeceğini belirtmişti.ECB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu ve talebi düşürmek için faiz oranlarında artışın gelecek toplantılarda devam edeceği mesajı vermişti. Bugün açıklanan diğer bir veri, bölgede işsizlik oranının ağustosta yüzde 6.6 ile rekor düşük seviyeye indiğini gösterdi.almanya, artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için 194 milyar dolarlık bir program açıkladı. Ülkede tüketiciler ve şirketler sıcaklıklar düşmeye başladıkça olumsuz etkilerden korunmaya çalışılacak.Almanya'daki yüksek enerji fiyatları bir büyük şirketin daha iflasına neden oldu. Almanya'da 1892 yılından bu yana ülkenin en sevilen şekerlerini üreten Bodeta, iflasını açıkladı. Yeşil ambalajlı naneli şekeri ile tanınan Bodeta, "Enerji maliyetlerinin yanı sıra son aylarda hammadde fiyatlarının da aşırı zamlanması bizi bu adıma zorladı" açıklamasını yaptı. Şirket şekerin yüzde 100, glikozun ise yüzde 200 zamlandığını bildirdi. Açıklamada, "Ambalaj maliyetleri de arttı. Aynı zamanda asgari ücretin 1 Ekim'den itibaren artacak olması, maliyetleri daha da artırdı" ifadesi kullanıldı. Şirketin 110 çalışanın kasıma kadar maaşları Federal İş Ajansı güvencesi altında. İsmail EREL / FRANKFURTDoğalgaz tedarikinin yüzde 80'ini Rusya'dan karşılayan Avusturya, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve üretim oranı açısından dünya genelinde önde gelen ülkeler arasında yer alsa da bu, doğalgaz açığını kapatmaya yetecek düzeyde değil. Moskova yönetiminin doğalgaz arzını durdurması, özellikle soğuk kış aylarında önemli oranda enerji sorunu yaşanacağı endişesine yol açtı. Avusturya'da enflasyon oranı yüzde 10'a tırmandı. Hükümetin, pahalılıkla mücadele kapsamında nakit para yardımı, elektrik birim fiyatlarının belirli bir kilovatsaate kadar sabit tarifeye tabi olması gibi yardım paketleri var.Avrupa Birliği üyesi ülkeler, enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağladı. AB Komisyonu, üye ülkelerin toplam tüketimi gönüllü olarak yüzde 10 düşürmelerini önermişti.Almanlar mobilya ve kıyafet alımını durdurdu. Ülkede son 71 yılın enflasyon rekorunun tüketicilere etkisi alışverişlerde belirgin olarak kendini hissettiriyor. Alman Perakende Birliği'nin (HDE) yaptığı araştırma, insanların yüzde 60'ının artık daha tasarruflu alışverişe yöneldiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 76'sı ise önümüzdeki aylarda daha tasarruflu olacaklarını ifade etti. Dörtte üçü de artık özellikle moda ve giyimden tasarruf yaptıklarını belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıkladı. Dört emekliden biri de zor durumda.