Son dakika haberler... Sigortalı bir işte çalışmayanların da aylık prim ödeme şartı ile emeklilik imkânı bulunuyor. Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara verenler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir. Eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden yararlanılabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olarak ödenirken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Belirli bir süre memur olarak çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortada başlangıç tarihi Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelenlerin emeklilik için 63 yaşını doldurması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olma konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: