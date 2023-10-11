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Giriş Tarihi: 12.10.2023

BAE ile savunma sanayii işbirliği genişliyor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
BAE ile savunma sanayii işbirliği genişliyor
Türkiye-BAE ilişkilerinde önemli bir adım daha atıldı. "SAHAEDGE Savunma Sanayii Buluşması" kapsamında iki ülkenin şirketleri arasında 24 stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Bunun yanı sıra ekonomik hacmi 30 milyar doların üstüne çıkması beklenen toplam 200 protokolün daha imzalandığı bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz artık teknoloji ihracatını gerçekleştiren bir konumdadır" dedi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de, savunma sanayii ürünlerinin 170 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'ye gerçekleştirdiği son ziyaretin önemine değindi.
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BAE ile savunma sanayii işbirliği genişliyor
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