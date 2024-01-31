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Giriş Tarihi: 31.1.2024 21:31

Bakan Bayraktar, Maduro ile görüştü: Hedefimiz iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karakas ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.

DHA
Bakan Bayraktar, Maduro ile görüştü: Hedefimiz iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk.

"HEDEFİMİZ İŞ BİRLİKLERİMİZLE DAHA DA BÜYÜTMEK OLACAKTIR

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.

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Bakan Bayraktar, Maduro ile görüştü: Hedefimiz iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır
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