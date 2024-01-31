Bakan Bayraktar, Maduro ile görüştü: Hedefimiz iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır

"HEDEFİMİZ İŞ BİRLİKLERİMİZLE DAHA DA BÜYÜTMEK OLACAKTIR

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki iş birliklerimizle daha da büyütmek olacaktır" dedi.