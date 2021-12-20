Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam





Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.





3600 MECLİS'E GİLİYOR



Ek gösterge düzenlemesinin emeklilikteki hakları güçlendiren bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Bilgin, "Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur" dedi.