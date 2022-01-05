Bakan Dönmez yerinde inceledi! Karadeniz doğal gazında flaş gelişme





İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



'Yavuz' sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO'ya tahsis edildi.